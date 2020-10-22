Москва, , 14:21 — REGNUM Московский «Спартак» изучает на предмет дискриминации решение Роспотребнадзора о проведении ближайших домашних матчей без зрителей. Об этом 22 октября заявил владелец клуба Леонид Федун.

«Мы изучаем. Хотя если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем», — цитирует Федуна ТАСС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» будет проводить домашние матчи без зрителей до особого распоряжения. Такое решение принял Роспотребнадзор в связи с нарушениями, допущенными на матче «Спартак» — «Зенит».

Кроме того, 12 октября Тушинский суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение требований Роспотребнадзора на матче с «Зенитом».

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