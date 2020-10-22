Москва, , 14:11 — REGNUM Биатлонист Алексей Слепов признан Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) невиновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом 22 октября сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

Слепов обвинялся в том, что в течение 12 месяцев три раза пропустил допинг-тесты. Это является нарушением антидопинговых правил.

Отмечается, что РУСАДА завершило рассмотрение возможного пропущенного теста Слеповым от 30 сентября 2020 года.

«Изучив объяснения и медицинские документы, представленные Алексеем, РУСАДА приняло решение не рассматривать этот случай как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования», — говорится в заявлении.

Пропуск третьего теста 33-летний биатлонист объяснил отравлением, которое не позволило ему пройти тестирование. Справку из больницы он предоставил РУСАДА. Ему грозила дисквалификация сроком до двух лет.

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