Екатеринбург, , 13:22 — REGNUM Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк получил травму и не сыграет до 12 ноября. Об этом заявил директор клуба Максим Рябков.

«У Павла травма нижней части тела. До ноябрьского перерыва на игры Евротура он точно не сыграет», — цитирует Рябкова ТАСС.

42-летний хоккеист помещён в список травмированных игроков команды.

В текущем сезоне Дацюк сыграл 18 матчей в КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал 15 голевых передач.

Первый этап Евротура состоится 5−8 ноября. После паузы на матчи сборных «Автомобилист» проведёт первый матч 12 ноября — в Ярославле против «Локомотива».