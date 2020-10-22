Каннаполис, , 13:00 — REGNUM Французский пилот Ромен Грожан и датский гонщик Кевин Магнуссен покинут команду «Формулы-1» «Хаас» после завершения текущего сезона. Об этом 22 октября оба пилота написали в соцсетях.

«Последняя глава закрыта и книга закончена. Я был в «Хаасе» с первого дня», — написал Грожан в Facebook.

«Сезон-2020 станет для меня последним в «Хаасе», — написал Магнуссен в Twitter.

Ранее сообщалось, что новыми пилотами «Хааса» могут стать российский гонщик Никита Мазепин, а также Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.