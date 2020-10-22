Торонто, Канада, , 12:51 — REGNUM Канадский баскетбольный клуб «Торонто Рэпторс», выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), может временно переехать в США. Об этом 22 октября сообщает портал Yahoo Sports.

Причиной переезда может стать пандемия коронавируса. Из-за ограничений власти США закрыли въезд в Канаду.

В качестве альтернативной домашней площадки «Торонто» рассматривает арену в Луисвилле (штат Кентукки). Однако окончательного решения по этому вопросу не принято.

«Рэпторс» могут стать третьей командой из Торонто, переехавшей в США на время пандемии. Ранее «Торонто Блю Джейс», команда Главной лиги бейсбола (MLB), переехала в Баффало (штат Нью-Йорк). А клуб Главной футбольной лиги (MLS) «Торонто» теперь играет в Ист-Хартфорде (штат Коннектикут).