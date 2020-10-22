Москва, , 12:32 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не планирует снижать объёмы тестирования спортсменов на допинг. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе РУСАДА.

«Мы стараемся сохранить объёмы тестирования и не допустить его приостановки, как это было весной, когда с конца марта до середины июня мы не могли отбирать пробы», — цитирует ТАСС представителя РУСАДА.

Отмечается, что в августе РУСАДА взяло 820 проб, в сентябре — 912.

В РУСАДА выразили надежду, что объёмы тестирования не будут снижены, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки.

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