Ньон, Швейцария, , 12:19 — REGNUM Футболист «Краснодара» Кристиан Рамирес включён в число претендентов на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба УЕФА.

Помимо Рамиреса, в этот список вошли полузащитник «Реала» Лука Модрич, форвард «Аталанты» Алехандро Гомес и хавбек «Баварии» Корентен Толиссо.

Голосование завершится 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября «Краснодар» сыграл вничью с французским «Ренном» со счетом 1:1. Рамирес сравнял счёт на 59-й минуте.

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