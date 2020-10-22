Москва, , 11:28 — REGNUM Сборная России по футболу потеряла две позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновлённая версия рейтинга опубликована 22 октября на сайте организации.

Сборная России опустилась с 32-го на 34-е место в рейтинге.

Напомним, в октябре команда Станислава Черчесова провела товарищеский матч с командой Швеции (1:2), а также две встречи в рамках Лиги наций, в которых дважды сыграла вничью — со сборными Турции (1:1) и Венгрии (0:0).

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