Ростов-на-Дону, , 10:05 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал гостевую победу над тольяттинской «Ладой» в матче российского чемпионата. Противостояние завершилось со счётом 22:28 в пользу подопечных Пера Юханссона.

«Мы ожидали жёсткой игры. В первом тайме соперник проявил очень хороший характер. Что касается наших действий, то считаю, что мы показали себя нормально. «Лада» играла на высоком уровне, давила на нас, особенно хороши были крайние, которые доставили нам много проблем. Но во втором тайме мы смогли найти ключ к победе. Игра была жёсткая, трудная», — сказал наставник ростовчанок.

Лучшим бомбардиром встречи стала Юлия Манагарова, забившая семь голов. Анна Сень отметилась шестью точными бросками в ворота хозяек площадки.

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