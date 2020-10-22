Москва, , 09:46 — REGNUM Екатеринбург остаётся местом проведения шахматного турнира претендентов. Об этом 22 октября заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

«Екатеринбург является основным городом, а резервное место на весну, думаю, нам не потребуется», — цитирует Дворковича ТАСС.

Напомним, турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 17 марта, но был прерван 26 марта из-за пандемии коронавируса. Шахматисты успели провести матчи первого круга.

Предполагалось, что турнир возобновится 1 ноября, но теперь его решено перенести на весну 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Шахматный турнир претендентов возобновится в Екатеринбурге 1 ноября