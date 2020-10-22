Берлин, , 09:19 — REGNUM Немецкая теннисистка Юлия Гёргес объявила о завершении карьеры. об этом она написала 21 октября на своей странице в Instagram.

«Дорогой теннис, настало время сказать «до свидания», — написала 31-летняя спортсменка.

Гёргес является победительницей семи турниров категории WTA. На турнирах «Большого шлема» её лучшим результатом стал выход в полуфинал Уимблдона в 2018 году.

В августе 2018 года Гёргес занимала девятое место в рейтинге WTA. В настоящее время она является 45-й ракеткой мира.