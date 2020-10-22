Ньон, Швейцария, , 09:05 — REGNUM Четыре футболиста претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба УЕФА.

В списке значатся нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, оформивший дубль в матче с киевским «Динамо» (2:0), форвард «Баварии» Кингсли Коман, забивший два гола мадридскому «Атлетико» (4:0).

Также в число претендентов вошли полузащитник «Шахтёра» Тете, забивший гол и отдавший голевую передачу в матче с «Реалом» (3:2), и защитник «РБ Лейпциг» Анхелиньо, на счету которого дубль в ворота турецкого «Башакшехира» (2:0).

https://twitter.com/UEFAcom_ru/status/1319039341633671168