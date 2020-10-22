Мюнхен, Германия, , 08:50 — REGNUM Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер провёл 200-й «сухой» матч за клуб. В матче Лиги чемпионов с «Атлетико» немецкий клуб победил со счётом 4:0.

Теперь на счету Нойера 200 матчей за «Баварию» без пропущенных мячей. Для этого ему понадобилось 394 матча.

По этому показателю он вышел на второе место, обойдя Зеппа Майера, который провёл 199 «сухих» игр из 651. Лидером является Оливер Кан, на счету которого 247 «сухих» матчей из 632.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Бавария» разгромила «Атлетико» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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