Москва, , 08:25 — REGNUM Московский «Спартак» будет проводить ближайшие домашние матчи без зрителей. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).

«РПЛ получила предписание Роспотребнадзора, согласно которому матч 13-го тура «Спартак» — «Ростов» должен быть проведен без зрителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это ограничение касается и последующих домашних матчей «Спартака» до особого распоряжения.

В качестве причины указаны эпидемиологическая ситуация в Москве, а также массовые нарушения требований Роспотребнадзора во время матча 10-го тура «Спартак» — «Зенит».

Также отмечается, что в документе прописаны меры, которые «Спартак» должен принять на ближайшем матче.

«Руководство лиги надеется, что принятие этих мер позволит снять ограничения в ближайшее время и следующие домашние встречи «Спартак» проведет со зрителями», — отмечает РПЛ.

12 октября Тушинский суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тыс. рублей за нарушение требований Роспотребнадзора на матче с «Зенитом».

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