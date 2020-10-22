Берлин, , 07:41 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» одержала победу над мадридским «Атлетико» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Баварии» дубль оформил нападающий Кингсли Коман (28, 72). Ещё по голу забили полузащитники Леон Горетцка (41) и Корентин Толиссо (66).

В следующем матче «Бавария» сыграет с московским «Локомотивом», а «Атлетико» — с «Ред Булл Зальцбург». Матчи пройдут 27 октября.

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