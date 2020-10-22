Хернинг, Дания, , 07:15 — REGNUM Итальянская «Аталанта» одержала победу над датским «Мидтьюлланном» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В первом тайме «Аталанта» забила три гола. Отличились нападающий Дуван Сапата (26), хавбек Алехандро Гомес (36) и форвард Луис Мурьель (42).

На 80-й минуте на поле вышел российский полузащитник Алексей Миранчук, для которого этот матч стал дебютным «Аталанту». А уже на 88-й минуте он забил свой первый гол за клуб, точно пробив в дальний угол ворот с линии штрафной.

В следующем матче «Аталанта» сыграет с нидерландским «Аяксом», а «Мидтьюлланн» — с «Ливерпулем». Матчи пройдут 27 октября.

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