Зальцбург, Австрия, , 23:43 — REGNUM Главный тренер зальцбургского «Ред Булла» Джесси Марш высказался касательно матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом». Встреча завершилась со счетом 2:2.

«Есть небольшое разочарование. Думаю, мы играли лучше и заслужили победу, хоть и не смогли показать свою лучшую игру.

Тем не менее мы выглядели неплохо. У нас было много моментов, даже когда мы вели в счете 2:1», — приводит слова Марша официальный сайт «Зальцбурга».