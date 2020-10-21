Зальцбург, Австрия, , 23:28 — REGNUM «Ред Булл Зальцбург» принимал на своем поле московский «Локомотив» в рамках первого группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась с ничейным счетом — 2:2.

Счет был открыт на 19-й минуте — португальский форвард «железнодорожников» Эдер отличился с передачи Жемалетдинова. На 45-й минуте соперник вернул равенство на табло, голом отличился венгерский хавбек Доминик Собослаи.

В начале второго тайма «Зальцбург» вышел вперед, автором гола стал австриец Златкой Юнузович. На 75-й минуте второй гол москвичей забил 22-летний белорусский форвард «Локомотива» Виталий Лисакович, он отличился в дебютном матче Лиги чемпионов.

Этот гол также стал для него вторым в составе «железнодорожников». Ранее он забил в матче РПЛ с «Химками».