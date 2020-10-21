Москва, , 23:05 — REGNUM «Торпедо» добыло два очка в матче против столичного ЦСКА. Нижегородцы одержали победу в Москве в рамках регулярного чемпионата впервые с 2015 года, когда им удалось обыграть «армейцев» со счетом 4:1. Сегодняшняя встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась победой гостей — 3:2 в овертайме.

Основное время закончилось с равным счетом 2:2. В составе гостей две шайбы забросил форвард Денис Венгржановский, это его первые голы за клуб. Со стороны «армейцев» отличились защитник Богдан Кисилевич и форвард Марио Кемпе.

Победную шайбу «Торпедо» забросил форвард Михаил Варнаков на второй минуте дополнительного времени.

ЦСКА сохранило первое место на Западе, в их активе 30 очков. «Торпедо» занимает седьмое место на Востоке с 17 очками.