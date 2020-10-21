Мадрид, , 22:04 — REGNUM Клуб из бывшего СССР снова лишает мадридский «Реал» трех очков в Лиге чемпионов.

Донецкий «Шахтер» в гостях обыграл «Реал», забив три мяча в первом тайме. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом в счете — 3:2.

Украинская команда провела уверенный первый тайм, заколотив в ворота соперника три мяча, которые определили исход игры. Счет встречи был открыт на 29-й минуте бразильским форвардом Тете, вскоре преимущество дончан увеличил защитник «сливочных» Рафаэль Варан, отправив мяч в свои ворота. На 42-й минуте победный мяч забил израильтянин Соломон Манор с передачи вездесущего Тете.

Во втором тайме хозяевам удалось прийти в себя и отыграть два мяча, но на решающий шаг «галактикос» не хватило времени. На 54-й минуте Лука Модрич вселил надежду в команду, отличившись с передачи Марсело. На 59-й минуте Винисиус Жуниор сокращает отставание до минимума. На 92-й минуте «Реал» забил еще один, но система VAR определила, что игрок был в положении офсайда и гол не засчитали.