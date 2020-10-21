Ростов-на-Дону, , 21:53 — REGNUM Судья Василий Казарцев назначен главным арбитром матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Химки». Матч состоится 25 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих 21 октября.

Также сообщается, что во время матча будет задействована система VAR, отвечать за которую будет Владимир Москалев.

Напомним, что Казарцев ранее был отстранён от судейства в РПЛ. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала назначение второго пенальти в матче первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» ошибочным.