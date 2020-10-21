Магнитогорск, Челябинская область, , 21:48 — REGNUM Нападающий Деннис Расмуссен, согласно информации телеграмм-канала «Хоккей без зрителей», в скором времени заключит контракт с магнитогорским «Металлургом».

По данным источника, контракт с игроком будет подписан до конца текущего сезона. Напомним, что в межсезонье Расмуссен не смог договориться о новом соглашении с «Магниткой», за которую выступал в последние два года.

В прошедшем сезоне на счету шведского хоккеиста 54 матчах в регулярном чемпионате и 33 (10+23) очка.