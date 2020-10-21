Мытищи, Московская область, , 21:32 — REGNUM «Куньлунь Ред Стар» начал реабилитироваться за неудачное начало сезона. Команда одержала победу над магнитогорским «Металлургом», продлив победную серию до трех матчей. Встреча прошла на стадионе «Арена Мытищи» и завершилась со счетом 6:4.

Китайский клуб впервые в этом сезоне добыл три победы подряд.

Ранее подопечные Алексея Ковалева одержали уверенные победы над лидерами Восточной конференции уфимским «Салаватом» (5:3) и нижегородским «Торпедо» (3:1).

Тем не менее «Ред Стар» продолжают занимать последнее место Востока, на их счету 9 очков. «Магнитка» держится на пятом месте с 24 баллами.