Мадрид, , 19:12 — REGNUM 21 октября в рамках первого тура группы B Лиги Чемпионов 2020/21 в Мадриде на стадионе «Альфредо Ди Стефано» встретятся мадридский «Реал» и донецкий «Шахтер». Главным арбитром матча назначен Срдан Йованович.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Куртуа, Марсело, Варан, Милитао, Менди, Модрич, Вальверде, Каземиро, Асенсио, Йович, Родриго.

«Шахтер»: Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Антонио, Тете, Марлос, Майкон, Соломон, Дентиньо.

Для 19-летнего вратаря гостей Анатолия Трубина этот матч станет первым в карьере в рамках Лиги Чемпионов. В текущем сезоне Трубин принял участие в четырех матчах Украинской Премьер-лиги, в которых пропустил пять мячей. Transfemarkt оценивает вратаря в 800 тысяч евро. Для сравнения голкипера «сливочных «Тибо Куртуа оценивают в 75 миллионов евро.

За всю историю «Шахтер» и «Реал» встречались дважды. В обоих матчах «Реал» одержал победу с общим счетом 8:3.