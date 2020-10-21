Москва, , 17:01 — REGNUM 21 октября в рамках пятого тура группы A онлайн-турнира по CS: GO IEM New York 2020 CIS Natus Vincere одержали уверенную победу над Espada со счетом 2:0 на картах Mirage (16:5) и Nuke (16:10).

MVP встречи был признан украинский киберспортсмен Александр «s1mple» Костылев, набравший статистику 41−30. ARD игрока составил 91,1.

Natus Vincere, одержав третью победу и набрав 9 очков, поднялись на третью строчку. Espada с тем же количеством очков опустились на четвертое место.