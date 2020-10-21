Нижний Новгород, , 17:00 — REGNUM Всероссийские соревнования по современному пятиборью, посвященные памяти олимпийского чемпиона Альберта Мокеева, прошли в Нижнем Новгороде в период с 17 по 19 октября.

Одновременно с этим в городе состоялись еще одни соревнования — Первенство Приволжского федерального округа по современному пятиборью.

Участие в них приняли более 100 спортсменов из Москвы, из Ивановской области, из Кировской области, из Краснодарского края, из Нижегородской области и из Самарской области.

По результатам Всероссийских соревнований нижегородская сборная завоевала пять медалей — одну золотую, три серебряных и одну бронзовую.

А по итогам первенства нижегородские атлеты стали обладателями еще десяти медалей — одной золотой, четырех серебряных и пяти бронзовых.