История вопроса

Компьютерные игры в жанре Action (действие – англ.) это игры, достижение успеха в которых требует быстрой реакции и лучшей координации глаз и рук игрока. Этим они отличаются от игр, которые требуют работы ума, логического мышления и организаторских способностей.

Действие экшн-игр всегда динамично, управляемый игроком персонаж находится в ситуации ограниченного времени, что требует от игрока предельной внимательности и держит в напряжении. Уменьшающееся «здоровье» или ограниченный запас «жизней» могут привести к проигрышу.

Action – обобщённый термин, включающий в себя такие поджанры, как файтинг (рукопашный бой), шутер (стрельба по появляющимся противникам), платформер (собирание предметов в усложняющейся обстановке). К категории Action можно отнести и некоторые другие виды игр, в частности, некоторые стратегии в реальном времени.

В некоторых играх категории Action могут присутствовать элементы, не характерные для жанра, как решение головоломок или собирание предметов. Также элементы Action могут быть включены в некоторые игры других жанров.

