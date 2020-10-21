Токио, 21 октября 2020, 16:04 — REGNUM Наградой на японском киберспортивном турнире по игре Fight Crab станут настоящие крабы. Об этом 21 октября сообщает издание Kotaku.
Победитель турнира получит целую сотню красных снежных крабов. Вероятно, таким образом организаторы соревнования пытаются обойти японское законодательство в отношении киберспортивных выигрышей.
Напомним, Fight Crab — это игра в жанре файтинга, разработанная студией Calappa Games. В ней геймеры управляют боевыми крабами, которые умеют использовать оружие.
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