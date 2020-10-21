Хабаровск, , 15:14 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе «Амура» хет-трик оформил чешский защитник Михал Йордан. Ещё по шайбе забросили Александр Кузнецов, Владимир Бутузов, Валентин Пьянов и Никита Камалов. У «Ак Барса» единственный точный бросок нанёс форвард Стефан да Коста.

На сегодняшний день «Амур» занимает 14-е место в турнирной таблице КХЛ, в активе команды 16 очков после 20 матчей. «Ак Барс» идёт на втором месте, на его счету 28 очков после 20 игр.

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