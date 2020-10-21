Белград, , 15:02 — REGNUM Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович не выступит на турнире серии «Мастерс» в Париже. Об этом 21 октября сообщает «Спортски Журнал».

«Я не сыграю в Париже, так как не смогу заработать рейтинговые очки, но отправлюсь в Вену и Лондон», — сказал Джокович.

Джокович является действующим чемпионом «Мастерса» в Париже, но из-за обновлённых правил он не сможет набрать рейтинговые очки на турнире даже в случае победы.

В текущем сезоне Джокович сыграл 39 матчей, в которых потерпел два поражения. Он не смог обыграть Рафаэля Надаля в финале Roland Garros и был дисквалифицирован в матче 1/8 финала US Open.