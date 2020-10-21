Лас-Вегас, США, , 14:45 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев выступит на турнире UFC Fight Night 183, который пройдёт 14 ноября в Лас-Вегасе. Об этом 21 октября сообщает BJ Penn.

Соперником Махачева станет бывший чемпион UFC бразилец Рафаэль дос Аньос.

Бой Махачева с дос Аньосом должен был пройти 24 октября на турнире UFC 254. Но у бразильца был обнаружен коронавирус. UFC пытался найти замену дос Аньосу, но в итоге отказался от этой идеи.

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