Домодедово, Московская область, , 14:44 — REGNUM Фанаты футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург), прибывшие в Подмосковье на матч Кубка России с «Велесом», придумали, как обойти ограничения, запрещающие присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 октября сообщили очевидцы.

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Матч «Велес» — «Урал» проходит в эти минуты в Домодедово на стадионе «Авангард» без зрителей. У спортивного сооружения только одна трибуна, с другой стороны поля — невысокий забор. Этим воспользовались уральские болельщики. Они наняли подъёмный кран и соорудили временную трибуну за пределами стадиона.

На площадке подъёмника находится около десятка болельщиков. Обзор позволяет следить за событиями матча. Фанаты поддерживают с «трибуны» свою команду, скандируя кричалки.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 октября в Московской области действует запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий, исключением являются спортивные состязания без зрителей.

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