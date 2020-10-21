Тамбов, , 14:19 — REGNUM Три футболиста молодёжной команды «Тамбова» заразились коронавирусом. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Имена заразившихся не сообщаются. Они изолированы и находятся под наблюдением врачей. Кроме футболистов, заразился также один представитель персонала клуба.

23 октября «Тамбов» должен сыграть на выезде с «Краснодаром» в седьмом туре молодёжного первенства. После пяти игр команда набрала семь очков и идёт на пятом месте в группе A.