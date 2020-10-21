Санкт-Петербург, 21 октября 2020, 13:44 — REGNUM Тренеры и футболисты «Зенита» сделают выводы после поражения от «Брюгге» в матче Лиги чемпионов. Об этом заявил гендиректор клуба Александр Медведев.
«Я уверен, что выводы будут сделаны тренерским штабом и игроками. Пассивность ни к чему хорошему не приводит», — цитирует Медведева ТАСС.
По его словам, «Зенит» не в первый раз показывает, что может играть, только когда пропускает гол, но в конце матча опять делает ошибку.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:2.
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