Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Тренеры и футболисты «Зенита» сделают выводы после поражения от «Брюгге» в матче Лиги чемпионов. Об этом заявил гендиректор клуба Александр Медведев.

«Я уверен, что выводы будут сделаны тренерским штабом и игроками. Пассивность ни к чему хорошему не приводит», — цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, «Зенит» не в первый раз показывает, что может играть, только когда пропускает гол, но в конце матча опять делает ошибку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:2.

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