Москва, , 13:08 — REGNUM Защитники московского ЦСКА Марио Фернандес и Георгий Щенников пропустят матч Лиги Европы с «Вольфсбергом». Об этом 21 октября сообщает Bobsoccer.

По информации источника, Фернандес и Щенников пропустят игру из-за травм. Ранее они не выходили на поле в матче чемпионата России с «Динамо». Теперь они не поехали с командой в Австрию на матч с «Вольфсбергом».

Напомним, матч «Вольфсберг» — ЦСКА пройдёт 22 октября, на стадионе «Вёртерзе» в австрийском Клагенфурте.