Брянск, , 13:11 — REGNUM Победителем мирового первенства по шашкам среди юношей и девушек стал школьник из Брянской области. Юный спортсмен принёс в копилку сборной России три медали, сообщили ИА REGNUM 21 октября в пресс-службе правительства региона.

На мировом турнире школьник завоевал две золотые медали в быстрых шашках и классической программах, а также занял второе место в блице. Турнир проходил в турецком городе Кушадасы.

Победитель первенства учится во втором классе Жуковского лицея № 1 имени Героя Советского Союза Д.С. Езерского и тренируется у мастера спорта по шашкам Анны Мортиковой в Жуковской детско-юношеской спортшколе. У мальчика уже есть второй разряд, его цель — получение звания кандидата в мастера спорта.