Москва, , 12:43 — REGNUM Рассмотрение апелляции по делу российского биатлониста Евгения Устюгова отложил Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом 21 октября сообщил адвокат спортсмена Алексей Панич.

По словам Панича, рассмотрение дела отложено из-за пандемии коронавируса. Новая дата пока не определена.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября CAS должен был рассмотреть спор между Устюговым и Международным союзом биатлонистов (IBU).

Устюгов обвиняется в употреблении запрещенного вещества — оксандролона. В феврале IBU признал его виновным и лишил золотой медали Олимпиады в Сочи, которую он завоевал в эстафете.

Спортсмен подал апелляцию в CAS. Если суд не примет его сторону, то он лишится золота сочинской Олимпиады вместе с Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в командном зачёте Игр 2014 года.

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