Никосия, , 12:05 — REGNUM Бывший главный тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов вошёл в тренерский штаб кипрского клуба «Пафос». Об этом 21 октября сообщает пресс-служба команды.

Шаронов станет ассистентом украинского тренера Дмитрия Михайленко, который является главным тренером «Пафоса».

Напомним, Шаронов играл за «Рубин» в 1999—2004 и 2008−2014 годах. В составе команды он стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012).

В июне 2019 года Шаронов был назначен и. о. главного тренера «Рубина». А в декабре того же года он покинул пост из-за неудовлетворительных результатов команды.