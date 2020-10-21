Лос-Анджелес, США, , 10:41 — REGNUM Главным тренером клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» стал Тайрон Лью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба клуба.

Условия соглашения Лью с «Клипперс» не разглашаются. На посту наставника команды он сменил Дока Риверса.

В сезоне 2019/20 «Клипперс» заняли второе место в регулярном чемпионате в Западной конференции. В плей-офф команда проиграла «Денверу» (3−4) в четвертьфинальной серии.

Лью ранее возглавлял «Кливленд», который под его руководством стал чемпионом НБА в 2016 году. Будучи игроком, он дважды становился чемпионом НБА (2000, 2001) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».