Хабаровск, , 10:17 — REGNUM Главным тренером «СКА-Хабаровск» стал Сергей Юран. Об этом 21 октября сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что стороны подписали контракт до завершения сезона 2020/21.

В январе 2020 года Юран во второй раз возглавил «Химки». Под его руководством «Химки» вышли в премьер-лигу и дошли до финала Кубка России, в котором проиграли «Зениту» — 0:1. Несмотря на это, в августе он был уволен из клуба.

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«СКА-Хабаровск» после 16 туров в ФНЛ идёт на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 18 очков. Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября в отставку с поста главного тренера «СКА-Хабаровск» подал Алексей Поддубский.

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