Ньон, Швейцария, , 10:12 — REGNUM Лучшим игроком матча Лиги чемпионов «Ренн» — «Краснодар» признан вратарь российского клуба Матвей Сафонов. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба УЕФА.

«Браво, Матвей!» — говорится в подписи к публикации УЕФА.

В матче с «Ренном» Сафонов совершил семь сейвов. Всего французский клуб нанёс 20 ударов в сторону ворот. При этом единственный гол Сафонов пропустил с пенальти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счётом 1:1.

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