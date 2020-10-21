Париж, , 09:13 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над французским ПСЖ в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 23-й минуте полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш реализовал пенальти. На 55-й минуте ПСЖ сравнял счёт благодаря автоголу форварда МЮ Антони Марсьяля.

Победу «Манчестер Юнайтед» принёс точный удар нападающего Маркуса Рашфорда на 87-й минуте.

В следующем матче «Манчестер Юнайтед» сыграет с немецким «РБ Лейпциг», а ПСЖ — с турецким «Башакшехиром». Матчи пройдут 28 октября.

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