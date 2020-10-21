Рен, Франция, , 08:30 — REGNUM «Краснодар» сыграл вничью с французским «Ренном» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 56-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ренна» Серу Гирасси, реализовав пенальти. Спустя три минуты защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес сравнял счёт, точно пробив с дальней дистанции.

Это был первый матч в истории «Краснодара» в Лиге чемпионов.

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