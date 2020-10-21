Санкт-Петербург, 21 октября 2020, 08:23 — REGNUM «Зенит» проиграл бельгийскому «Брюгге» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 1:2.
На 63-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Брюгге» Эммануэль Деннис. Через 11 минут «Зенит» сравнял счет: защитник Деян Ловрен сильно пробил с дальней дистанции, мяч, отскочив от штанги, попал во вратаря и отлетел в ворота.
Но на 93-й минуте «Зенит» опять пропустил. Гол забил полузащитник «Брюгге» Шарль де Кетеларе, воспользовавшись неразберихой в обороне «Зенита».
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