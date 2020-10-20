Санкт-Петербург, , 22:00 — REGNUM «Зенит» уступил в первом домашнем матче Лиги чемпионов бельгийскому «Брюгге» в рамках первого тура группового этапа.

Счет встречи был открыт на поздней 63-й минуте, когда отличился форвард «Брюгге» Эммануэль Деннис. Вскоре «питерцы» сравняли счет — сильный дальний удар Ловрен пришелся в штангу ворот, от которой мяч ударился во вратаря и отлетел прямо в цель.

Судьба победителя определилась на 93-й минуте. Хавбек Шарль де Кетеларе принес гостям победу.