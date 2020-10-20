Лондон, , 21:26 — REGNUM Лондонский «Челси» объявил имена 25 игроков, заявленных на сезон Английской премьер-лиги. Согласно данным официального портала команды, в нее также был включен голкипер Петр Чех.

38-летний чех на данный момент занимает должность технического советника, однако по решению руководства составит компанию Кепе, Эдуару Менди и Кабальеро во вратарской бригаде в качестве игрока без контракта на чрезвычайный случай.

Чех защищал цвета «аристократов» в период с 2004 по 2015 год, затем провел четыре года в «Арсенале», после чего завершил карьеру.