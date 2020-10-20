Манчестер, Великобритания, , 20:23 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» исключил двух игроков из общей заявки на Английскую премьер-лигу.

Согласно данным портала Sky Sports, корректировки коснулись защитника Фила Джонса и голкипера Серхио Ромеро, «манкунианцы» исключили игроков из состава на сезон. Ранее они также не попали в список заявленных игроков на еврокубки.

Напомним, что ранее «МЮ» отказался отдавать Серхио Ромеро в аренду в «Эвертон». Клуб требовал полного выкупа прав на игрока за 8 миллионов евро.