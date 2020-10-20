Киев, , 19:11 — REGNUM 20 октября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» пройдет матч первого тура группового этапа Лиги Чемпионов 2020/21 между командами «Динамо» и «Ювентус». На матче будет работать бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Караваев, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Супряга, Цыганков.

«Ювентус»: Щенсный, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо, Рэмзи, Рабьо, Бентанкур, Кьеза, Кулусевски, Мората.