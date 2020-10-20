Москва, , 17:06 — REGNUM 20 октября в матче четвертого тура RMR-турнира по CS: GO IEM New York 2020 CIS коллектив Gambit одержал уверенную победу над HellRaisers со счетом 2:0 на картах Train (16:6) и Mirage (16:4).

MVP встречи был признан 18-летний российский киберспортсмен Сергей «Ax1Le» Рыхторов, коэффициент k/d которого составил 2,22.

Gambit, одержав третью победу в группе B и набрав 9 очков, укрепился на второй позиции. HellRaisers с тремя баллами остались на предпоследней строчке.