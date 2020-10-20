Париж, , 16:34 — REGNUM 20 октября в рамках четвертьфинала верхней сетки онлайн-турнира по CS: GO DreamHack Open Fall 2020 французская пятерка Vitality одержала победу над NiP со счетом 2:0. Команда Матье «ZywOo» Хербо обыграла шведов на картах Mirage и Nuke со счетом 16:10 и 16:6 соответственно.

28-летний французский киберспортсмен Ричард «shox» Папильон, набрав статистику 44−22, был признан MVP встречи.

В полуфинале Vitality встретятся с BIG. NiP, опустившись в нижнюю сетку, будут бороться за выживание в матче с FaZe.