Берлин, , 16:21 — REGNUM 19-летний атакующий полузащитник «Ред Булл Зальцбурга» Доминик Собослаи попал в сферу трансферных интересов «Ред Булл Лейпцига». Transfermarkt оценивает венгра в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Собослаи принял участие в четырех матчах австрийской Бундеслиги, в которых отметился забитым мячом и двумя голевыми передачами. В рамках Лиги Чемпионов на счету футболиста два гола.

За взрослую сборную Венгрии полузащитник сыграл в десяти матчах, в которых стал автором двух забитых мячей.